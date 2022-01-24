За отказ носить маски в Симферополе оштрафовали 80 человек

В Симферополе продолжают штрафовать граждан за отказ носить маски в общественных местах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Симферополе на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации не прекращают работу мобильные группы, которые ищут нарушителей антиковидных ограничений.

Как сообщили в пресс-службе администрации Симферополя, за прошедшую неделю за подобные нарушения оштрафовали 80 человек.

- Всего было проверено 180 маршрутных автобусов, 234 субъекта хозяйственной деятельности, составлено 36 первичных актов, - говорится в сообщении.

Напомним, штраф за отсутствие маски при проезде в общественном транспорте для физического лица составляет 5 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Крыму с 24 января на удаленку из-за Covid-19 переходят пожилые люди и госслужащие. Новые ограничения будут действовать до особого распоряжения. Кроме того, в школах Симферополя на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса переведены 24 класса, еще три закрыты на карантин из-за ОРВИ.

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