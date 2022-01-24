В Крыму пойман убийца, закопавший тело своего приятеля в овраге 11 лет назад

В Нижнегорском районе оглашен приговор по уголовному делу об убийстве, совершенном более 11 лет назад Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд приговорил 30-летнего жителя Нижнегорского района к 10 годам колонии за убийство 11-летней давности, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

В сентябре 2010 года, тогда еще 19-летний подсудимый, в ходе пьяного конфликта избил до смерти своего друга, после чего вывез труп к близлежащему оврагу и закопал. В 2013 году местные жители, обнаружив в этом месте человеческие останки, обратились в полицию. Причастность подсудимого к убийству удалось установить в ходе расследования еще одного уголовного дела, связанного с продажей наркотиков.

- В ходе следствия житель Нижнегорского района вину признал полностью, дал признательные показания, раскаялся в содеянном. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к наказанию в виде 10 лет лишения свободы с дальнейшим ограничением свободы на 1 год, - говорится в сообщении.

Кроме того, в качестве моральной компенсации мужчину обязали выплатить потерпевший стороне 1 миллион рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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