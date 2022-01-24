Где в Симферополе и Севастополе отключат свет 25 января 2022

Свет пропадет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

25 января часть Симферополя и Севастополя останется без электричества. Причина «отключек» - ремонтные работы.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Волочаевская, 76, 45-55 (нечет)

ул. Сергея Лазо, 3

ул. Полюсная, 6-36 (чет), 1-15 (нечет)

ул. Хабаровская, 2-48 (чет), 1-77 (нечет)

пер. Косогорный, 1-15 (нечет)

ул. Кечкеметская, 114

ул. Рождественская, 18-62 (чет), 19-43 (нечет)

ул. Дмитриева, 8-70 (чет), 9-59 (нечет)

ул. Маркевича, 4-38 (чет), 3-27 (нечет)

ул. Планеристов, 6-38 (чет), 5-37 (нечет)

ул. Л.Украинки, 4-102 (чет), 1-125 (нечет)

ул. Широкая, 24

пер. Киевский, 14-16 (чет), 11-13 (нечет)

ул. Мраморная/ул. Л.Украинки, 20А

пер. Строителей, 26-30 (чет), 37-31 (нечет)

ул. Харьковская, 32-44 (чет), 31-41 (нечет)

ул. Проводников, 61-104 (чет), 57-95 (нечет)

ул. Туристов, 24-56 (чет), 29-59 (нечет)

пер. Туристов, 26-70 (чет), 7-49 (нечет)

пер. Крутой, 42-66 (чет), 15-37 (нечет)

ул. Альпинистов, 24-64 (чет), 43-77 (нечет)

ул. Западная, 18-50 (чет), 17-53 (нечет)

микрорайон Каменка – садовые товарищества: «Энергия», «Урожай», «Степное»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 12.00

Максимова дача ТСН СНТ «РМЗ»

с 8.00 до 17.00

ул. Учительская 11

ул.Университетская39,41,45-49(нечет),53-57(нечет), 20/14,20/20,20/16,20/8,20/23,2,20/13,20/19,20/3,20/11,20/17;ул.Коралловая 76-б,80-а,74-а,76-а,68,70,76,8

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