Сергей Аксенов возглавил медиарейтинг губернаторов Юга России

Сергей Аксенов за год упоминался в СМИ более 137 тысяч раз Фото: Евгения ГУСЕВА

Глава Крыма Сергей Аксенов возглавил рейтинг упоминаемости губернаторов Южного Федерального округа. Согласно данным информационно-аналитической системы «Медиалогия», в прошлом году Сергей Аксенов упоминался в СМИ более 137 тыс. раз. Его медиаиндекс составил 905, 840. По этому показателю глава республики занимает четвертое место среди руководителей всех субъектов России.

По данным авторов рейтинга, самыми обсуждаемыми темами в прошлом году стали поручения Сергея Аксенова о введении в Крыму режима ЧС в пострадавших от затоплений городах в июне, а также последующие анонсы о выплатах жителям домов, пострадавших от стихии.

Кроме того, резонансной темой стало и решение Европейского суда по делу о скифском золоте. Аксенов назвал такой исход политическим и заявил, что борьба за возвращение ценностей будет продолжена.

Стоит отметить, что в первую тройку рейтинга «Медиалогии» вошли мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

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