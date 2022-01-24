Эксперт: Создание Ассоциации музеев Крыма поможет сохранить культурное наследие региона

Александр Герцен. Фото: Крымская газета

В Крыму сегодня особый подход к сфере археологии и музейного дела. Недавно гендиректор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский выступил с предложение создать Ассоциацию музеев Крыма для решения проблем в этой области.

- Инициатива Михаила Пиотровского своевременна и актуальна. Поскольку на Крыме сегодня фокусируется международное внимание, в том числе и на сохранении его объектов историко-культурного наследия, - цитирует Крымская газета Александра Герцена, декана исторического факультета КФУ имени В. И. Вернадского.

Министерство культуры республики занимается широким спектром вопросов, в то время как ресурсов для их разрешения критически не хватает. В основном работа сосредоточена финансовых и кадровых проблемах. Департамент государственной охраны культурного наследия Минкульта РК не может в одиночку справится с решением всех вопросов в области охраны культурного наследия. Порой, чтобы досконально разобраться в проблеме, нужно выезжать на места, исследовать и фиксировать состояние объектов, и не раз в несколько лет, а регулярно. Поэтому создание Ассоциации музеев Крыма, подобные которой существуют уже во многих развитых странах, - разумное решение.

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