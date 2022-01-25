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Общество24 января 2022 22:03

Погода на 25 января 2022 года в Крыму и Севастополе: снег, гололедица и тепло до плюс 1 градуса

КП-Крым узнала, какой будет погода на 25 января 2022 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Симферополь каждый день очищают от снега.

Симферополь каждый день очищают от снега.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

25 января на Крымском полуострове синоптики не обещают никаких природных аномалий.

- В Симферополе облачно. Временами снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -5…-7°; днем -1…-3°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе облачно. Снег. Гололедица. Ветер северный 6-11 м/с. Днем столбик термометра покажет -1…+1°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, всего -1…+1°, северо-западный ветер 1-7 м/с. Пасмурно, снег.

В Евпатории -3…-1°, северо-западный ветер 3-6 м/с. Пасмурно, небольшой снег.

В Керчи -2…0°, северо-западный ветер 3-6 м/с. Пасмурно, небольшой снег.

В Феодосии -3…-2°, северо-западный ветер 4-9 м/с. Пасмурно, снег.

В Черноморском -3…-2°, северо-западный ветер 4-10 м/с. Пасмурно, снег.

В Джанкое -5…-3°, скорость северо-западного ветра 2-5 м/с. Пасмурно, снег.

Вода в Черном море +5…+9°.

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