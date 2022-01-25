Погода на 25 января 2022 года в Крыму и Севастополе: снег, гололедица и тепло до плюс 1 градуса

Симферополь каждый день очищают от снега.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
25 января на Крымском полуострове синоптики не обещают никаких природных аномалий.
- В Симферополе облачно. Временами снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -5…-7°; днем -1…-3°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Севастополе облачно. Снег. Гололедица. Ветер северный 6-11 м/с. Днем столбик термометра покажет -1…+1°.
В Ялте, как сообщает gismeteo, всего -1…+1°, северо-западный ветер 1-7 м/с. Пасмурно, снег.
В Евпатории -3…-1°, северо-западный ветер 3-6 м/с. Пасмурно, небольшой снег.
В Керчи -2…0°, северо-западный ветер 3-6 м/с. Пасмурно, небольшой снег.
В Феодосии -3…-2°, северо-западный ветер 4-9 м/с. Пасмурно, снег.
В Черноморском -3…-2°, северо-западный ветер 4-10 м/с. Пасмурно, снег.
В Джанкое -5…-3°, скорость северо-западного ветра 2-5 м/с. Пасмурно, снег.
Вода в Черном море +5…+9°.
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