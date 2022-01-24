Севастопольская больница едва не осталась без оборудования на 16 млн из-за «картельного сговора»

Многомиллионной афере не суждено было сбыться Фото: Олег УКЛАДОВ

Больница Севастополя «Медицинский информационно-аналитический центр» чуть не осталась без многомиллионного оборудования. На закупку патологоанатомического оборудования из бюджета было выделено 16 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры, похитить деньги пытались бывший начальник отдела мониторинга медицинского оборудования больницы «МИАЦ» и экс-коммерческий директор частного предприятия.

-Бывший начальник отдела мониторинга медицинского оборудования ГБУЗ «МИАЦ» в ноябре 2019 года организовал проведение аукциона на поставку столов для патологоанатомического вскрытия по завышенной цене, способствуя победе определенной коммерческой организации. Несмотря на предпринятые обвиняемыми противоправные действия по ограничению конкуренции, договор по итогам аукциона заключен с иным поставщиком, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Тем не менее, аферисты решили довести дело до конца и всячески препятствовали оплате уже исполненного договора. Таким образом, планировалось похитить 16 млн рублей, предназначенных для закупки оборудования.

Суд, однако, признал действия необоснованными. На данный момент на транспортные средства, земельный участок и другое имущество обвиняемых наложен арест. Уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд, где оно и будет рассмотрено по существу.

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