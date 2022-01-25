Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 января 2022 4:12

Что произошло за ночь 25 января: жительницу Нового Света, выбросившую из окна 8-летнюю дочь, отправили в СИЗО

Что произошло за ночь 25 января в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Крымчанку, лишившую жизни своего ребенка, посадили в СИЗО. Фото: соцсети

Крымчанку, лишившую жизни своего ребенка, посадили в СИЗО. Фото: соцсети

Что произошло за ночь 25 января 2022 года. Крымчанку, выбросившую из окна 8-летнюю дочь, отправили в СИЗО. Женщина признала свою вину.

Следком завел уголовное дело после волны лжеминирований в школах Крыма. Учебные учреждения республики получили в течение дня порядка 60 писем о минировании

В Севастополе выбрали лучшую красотку, которая представит Крым на конкурсе «Королева России». Победительницей стала Ольга Матвеева из Симферополя.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50