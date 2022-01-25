Что произошло за ночь 25 января: жительницу Нового Света, выбросившую из окна 8-летнюю дочь, отправили в СИЗО

Крымчанку, лишившую жизни своего ребенка, посадили в СИЗО. Фото: соцсети

Что произошло за ночь 25 января 2022 года. Крымчанку, выбросившую из окна 8-летнюю дочь, отправили в СИЗО. Женщина признала свою вину.

Следком завел уголовное дело после волны лжеминирований в школах Крыма. Учебные учреждения республики получили в течение дня порядка 60 писем о минировании

В Севастополе выбрали лучшую красотку, которая представит Крым на конкурсе «Королева России». Победительницей стала Ольга Матвеева из Симферополя.

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