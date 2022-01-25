Часть Симферополя и пригород останутся без воды 25 января

Некоторые жители Симферополя и пригорода останутся без воды из-за аварий Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Некоторые улицы Симферополя и Симферопольского района останутся без воды 25 января, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Так, в крымской столице из-за аварии на водных сетях краны будут сухими с 09.00 до 15.00 по адресам: улица Ларионова, а также прилегающие улицы и переулки.

Кроме того, в Симферопольском районе в связи с повреждение на сетях холодного водоснабжения с 09.00 до 15.00 воды не будет по адресам: квартал Белое-2.

Ранее сообщалось, где в Симферополе и Севастополе отключат свет 25 января 2022 .На Крымском полуострове идет ремонт электросетей.

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