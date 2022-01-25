Два человека пострадали в лобовом ДТП под Красноперекопском 24 января

В результате аварии двое человек оказались в больнице. Фото: МВД по РК

Вечером 24 января под Красноперекопском произошла авария - столкнулись две легковушки. Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, двое угодили с травмами в больницу.

Лобой удар был очень сильным. Фото: МВД по РК

Выяснилось, что один из водителей превысил скорость, вылетел на встречную полосу и врезался в ехавший навстречу автомобиль.

- В 18.00 на автодороге Симферополь-Красноперекопск в районе села Пятихатка водитель легкового автомобиля «ВАЗ 2114» не выбрал безопасную скорость, допустил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Опель», - говорится в сообщении.

Авария произошла в темное время суток. Фото: МВД по РК

В результате ДТП на больничной койке оказались водитель и пассажир автомобиля «Опель». Обстоятельства аварии продолжают устанавливать.

Напомним, накануне гололед привел к ДТП с двумя легковушками в селе Пионерское под Симферополем Есть один пострадавший.

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