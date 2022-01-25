В Ялте восстановили мост на улице Пушкинской после потопа в 2021 году

Восстановлен пешеходный мостик на улице Пушкинская. Фото: Янина Павленко/telegram

В Ялте на улице Пушкинская восстановили пешеходный мост, который сильно пострадал во время летних ливней 2021 года, спровоцировавших сильное наводнение. Об этом сообщила глава местной администрации Янина Павленко.

- Восстановлен пешеходный мостик на улице Пушкинская, который был буквально смыт во время июньского потопа! Благодарю меценатов и социально-ориентированный бизнес за помощь городу! Горжусь тем, что в Ялте много небезразличных людей, - сообщила градоначальница.

Напомним, летом 2021 года на Крым обрушились мощные ливни, в результате которых некоторые регионы полуострова оказались подтоплены. Больше всего пострадали Ялта, Керчь и Бахчисарайский район. Стихийное бедствие было признано ЧС федерального масштаба. Тогда компенсация ущерба крымчанам превысила 230 миллионов рублей.

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