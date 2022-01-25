Почти 70% крымчан отказались от покупки машины в 2022 году

Больше половины опрошенных крымчан отказались от покупки авто в 2022 году из-за высоких цен Фото: Иван Макеев

Больше половины крымчан отказались от покупки машины в 2022 году. Такие данные приводят специалисты автомобильного сайта Дром.

Опрос среди жителей полуострова показал, что 66% граждан не планируют покупать машину в этом году. При этом 41% автолюбителей региона хотели бы приобрести авто, но временно отложили свои планы ввиду высоких цен. К дорогостоящей покупке из всех опрошенных готовы лишь 34% крымчан. Из них 27% будут искать варианты среди подержанных машин, а 7% планируют стать владельцами новых.

Для сравнения: в среднем по стране 22% граждан, прошедших опрос, строят планы на приобретение машины в 2022 году, 17% из них намерены купить подержанный автомобиль, а 5% - новый.

- Прошлый год запомнился автолюбителям рекордным ростом цен и дефицитом машин. И нет предпосылок, что ситуация изменится в текущем году. Мы полагаем, что в 2022 году стоимость новых авто увеличится на 15-20%, а то и больше, подержанные прибавят в цене около 25%, - спрогнозировал аналитик автомобильного сайта Дром Даниил Бутов.

По его словам, в результате этого начнет заметно падать спрос, и многие автолюбители предпочтут не менять своего железного коня.

Уточняется, что в опросе, который проводился по всей России с 10 по 20 января 2022 года, приняло участие 16 тысяч автолюбителей из 83 регионов страны.

Напомним, ранее сообщалось, что крымчане тратят на покупку машины не больше 500 тысяч рублей. Только два процента жителей могут себе позволить потратить на железного коня больше 2 миллионов рублей.

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