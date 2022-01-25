Крымские ученые нашли способ очистить воду Салгира

После очистки вода будет пригодна для подачи в систему водоснабжения. Фото: пресс-служба КФУ

Ученые Академии строительства и архитектуры КФУ нашли способ очистить воду реки Салгир до уровня, пригодного для подачи в систему водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. Это позволит восполнить дефицит ресурса как в Симферополе, так и в других районах полуострова.

В основе проекта - технологическая схема очистных сооружений «Жаворонки», которые относятся к гидроузлу «Межгорное», что недалеко от села Скворцово.

- Предложенная технологическая схема очистки основана на современной концепции многобарьерности, согласно которой предусматривается несколько «барьеров» обеспечения требуемого уровня очистки воды, - сообщил доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники КФУ имени В. И. Вернадского Илья Николенко.

Главная особенность этого принципа - количество элементов технологических цепочек, которое может увеличиваться и сокращаться в зависимости от уровня загрязненности воды. Комплекс мероприятий предполагает переброску части стока Салгира в Межгорное водохранилище, что позволит обеспечить водой Севастополь, Евпаторию, Симферополь, а также прилегающие районы.

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