Крымчане сдали на переработку более 1600 новогодних елок

В этом году в Крыму на переработку собрали свыше 1600 новогодних елок. Фото: Добро мира - Волонтеры Крыма/Facebook

После празднования Нового года в этом году крымчане сдали на переработку свыше 1600 хвойных деревьев на переработку. Об этом сообщили в общественной организации «Добро мира - Волонтеры Крыма», пишет КИА.

Согласно данным, которые представили волонтеры акции «Елковорот», в Симферополе, Севастополе и Ялте результаты сбора превысили показатели ушедшего 2021 года.

- Кроме того, первопроходцы в своих городах (Евпатория, Джанкой, Бахчисарай, Керчь, Феодосия) прошли боевое елочное крещение, - отметили в организации.

Напомним, что все собранные в республике новогодние елки отправляются на фермы, в зоопарки и зооуголки, где становятся не только питательным кормом для животных, но и перерабатываются для дальнейшего использования в качестве удобрений.

Ранее сообщалось, что за прошедшие праздники в зооуголок Детского парка в Симферополе привезли порядка четырехсот хвойных деревьев, ветки и кора которых входят в рацион некоторых обитателей зверинца.

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