В Ялте пес-следопыт помог поймать убийцу

В Ялте полицейскими по «горячим следам» задержан подозреваемый в убийстве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ялте по горячим следам поймали мужчину, который зарезал в драке своего оппонента и скрылся в лесу. Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, на след преступника полицейским помог выйти пес-сыщик.

Об инциденте сообщил свидетель, рассказав стражам порядка о том, что во время потасовки возможно был убит человек.

- На указанный адрес незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Прибыв, полицейские увидели на полу окровавленное тело мужчины без признаков жизни и нож, которым, предположительно, наносили телесные повреждения, - говорится в сообщении.

Пес сразу взял след и вывел полицейских в лес, где они нашил брошенную преступником окровавленную куртку. Убийцей оказался 46-летний ранее судимый мужчина, которого теперь ждет законное наказание за преступление.

К делу также подключился республиканский Следком. По информации правоохранительного органа,19 января этого года в квартире между задержанным и жертвой возникла ссора, в ходе которой потерпевший получил несколько ударов ножом в шею. От полученных ран мужчина скончался на месте.

- По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, вину в совершенном преступлении мужчина признал в полном объеме, - уточнили в пресс-службе Следственного комитета.

Ранее сообщалось, что в Крыму пойман убийца, закопавший тело своего приятеля в овраге 11 лет назад. Спустя долгие годы, мужчина получил наказание в виде 10 лет колонии.

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