В Нижнегорском районе произошло серьезное ДТП: один человек погиб, пятеро травмированы

В лобовом ДТП погиб один человек. Фото: МВД по РК

Утром 25 января в Нижнегорском районе Крыма произошло лобовое ДТП, в котором погиб человек, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Пятеро человек угодили с травмами в больницу. Фото: МВД по РК

В 07.25 часов на автодороге Желябовка - Советский водитель за рулем автомобиля «Черри Амулет» не справился с управлением и, вылетев на встречную полосу, врезался в автомобиль «Лада Калина».

На скользкой дороге водитель не справился с управлением, что привело к аварии. Фото: МВД по РК

- В результате ДТП пассажир автомобиля «Черри Амулет» смертельно травмирован, пятеро человек из обеих машин доставлены в медицинское учреждение, - говорится в сообщении.

На месте аварии работал наряд ГИБДД. Проводится проверка, устанавливаются полные обстоятельства произошедшего.

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