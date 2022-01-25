В Севастополе паромная переправа возобновит работу до конца недели

Фото: пресс-служба ГУП «Севэлектроавтотранс имени Круподерова»

В Севастополе паромная переправа возобновит работу. Как сообщили в пресс-службе ГУП «Севэлектроавтотранс имени Круподерова», сотрудники организации работают с конца прошлой недели.

- Предприятие проводит ремонтно-восстановительные работы причала на Северной стороне города. До конца текущей недели паромное сообщение будет восстановлено, - говорится в сообщении.

Напомним, паромная переправа по направлению Северная сторона - Артбухта была закрыта с 21 января. При этом, рейд севастопольской бухты оставался открытым - пассажирские катера ходили по расписанию.

На линии Северная - Артбухта в Севастополе курсирует два парома, один из которых на данный момент находится на ремонте.

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