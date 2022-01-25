Симферополец украл шесть коробок элитных духов продал их на рынке за тысячу рублей

Симферополец украл из магазина шесть коробок с духами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудники полиции задержали 31-летнего жителя Симферополя, который украл из парфюмерного магазина шесть коробок элитных духов. Как рассказали в пресс-службе крымского ГУ МВД, общая стоимость похищенного составила более 16 тыс. рублей.

- Подозреваемый вошел в магазин, спрятал под свою куртку две коробки духов и вышел из магазина. Через несколько минут мужчина вернулся и повторно похитил с полки еще четыре коробки духов, - уточнили в пресс-службе полицейского главка.

После кражи мужчина пошел на рынок и перепродал дорогостоящую «добычу» за тысячу рублей.

В дежурную часть обратилась администрация магазина косметики. Сотрудники полиции быстро вычислили вора - им оказался ранее судимый житель Симферополя.

Преступнику грозит до пяти лет лишения свободы. Следователи симферопольского отделения МВД «Центральный» возбудили уголовное дело по статье «Кража».

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