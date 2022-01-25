Силовики задержали дебошира, разгромившего АЗС в Севастополе

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю

В Севастополе сотрудники Росгвардии задержали 35-летнего дебошира, устроившего погром на одном из автозаправочных комплексов. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю.

Инцидент произошел в Нахимовском районе Севастополя. По предварительным данным, дебошир находился под действием алкоголя и наркотиков. Чтобы обезвредить мужчину, силовикам пришлось применить спецсредства.

- Неизвестный посетитель автозаправочный комплекс принялся ломать рекламные вывески, разбрасывать заправочные пистолеты. После этого, мужчина вбежал в мини-маркет автозаправки и продолжил буянить. Он бил ногами товар и попытался спровоцировать драку, вел себя агрессивно, размахивал руками, угрожая физической расправой работникам АЗС, - рассказали в пресс-службе Росгвардии.

По факту разгрома АЗС проводится проверка. Агрессивного мужчину передали сотрудникам полиции.

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