Изменения конституции позволят Сергею Аксенову вновь стать главой Крыма

Аксенов сможет вновь занять пост главы Крыма после изменения Конституции. Фото: Сергей Аксенов/vk

Госсовет Крыма в настоящее время готовит поправки, которые будут внесены в Конституцию республики. Как сообщил спикер Крыма Владимир Константинов, изменения позволят одному лицу избираться на пост главы республики более двух сроков подряд.

- Среди базовых поправок, которые будут внесены в Конституцию Республики Крым, можно выделить такие, как исключение ограничения по замещению должности главы Республики Крым одним лицом более двух сроков подряд, - сообщил он на заседании президиума регионального парламента.

Кроме того, изменения предполагают ужесточение требований к кандидату на должность главы. Например, он не может иметь гражданство иностранного государства.

Напомним, в декабре ушедшего 2021 года был принят новый федеральный закон, согласно которому руководители регионов получают право избираться более двух сроков подряд.

Ранее сообщалось, что закон о местном самоуправлении позволит по-новому развивать крымские поселки. Нововведения позволят правильно сформировать систему местной власти, изменить процесс избрания председателей сельских поселений и много другое.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50