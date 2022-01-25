В Симферополе оштрафовали более 30 нелегальных торговцев за неделю

В Симферополе продолжают выявлять нелегальных торговцев Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

С 17 по 21 января в Симферополе за нелегальную торговлю оштрафовали 33 человека, сообщили в пресс-службе местной администрации.

- Сотрудниками департамента административно-технического контроля составлено 33 административных протокола за реализацию товаров и услуг в неустановленных для этого местах, - говорится в сообщении.

Также на пошлой неделе было зафиксировано 43 нарушения правил благоустройства в городе и выявлено 11 нелегальных НТО.

Кроме того, после вынесенных замечаний на 70 торговых объектах собственники очистили прилегающую территорию от снега и льда.

Ранее сообщалось, что за отказ носить маски в Симферополе оштрафовали 80 человек. За неделю было составлено еще 36 первичных актов.

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