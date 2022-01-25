Все МФЦ в Крыму переведены на «удаленку» из-за COVID-19

Практически всю работу сотрудники МФЦ теперь будут выполнять дистанционно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки все МФЦ в Крыму переведены в режим дистанционной работы, сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

- В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией все консультации в центрах «Мои Документы» Крыма можно получить в дистанционном режиме, в частности в соцсетях и мессенджерах, - говорится в сообщении.

Уточняется, что посещать МФЦ можно, но строго по времени и талонам предварительной записи.

Граждане льготной категории могут получить талон предварительной записи, обратившись по телефонам: 8 (3652) 604-920 (многоканальный), +7 (978) 950 94 50, +7 (978) 950 94 51, а также по телефонам центров «Мои Документы» РК.

Напомним, в Крыму с 24 января вступили в силу новые ограничения из-за Covid-19 - на удаленную работу в целях безопасности переходят пожилые люди и госслужащие. Соответствующие изменения внес в указ о режиме повышенной готовности глава республики Сергей Аксенов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50