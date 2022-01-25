Часть Симферополя останется без воды 26 января из-за ремонтных работ

Воды по указанным адресам не будет временно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на сетях холодного водоснабжения некоторые улицы Симферополя 26 января останутся без воды, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Так, с 00.00 до 15.00 часов (ориентировочно) будет ограничено водоснабжение в микрорайоне Битак.

Кроме того, без воды с 09.00 до 17.00 останутся жители улиц Луначарского, Самокиша (частично), Жуковского (частично), а также прилегающие улицы и переулки.

Ранее сообщалось, где в Симферополе и Севастополе отключат свет 25 января 2022 .На Крымском полуострове идет плановый ремонт электросетей.

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