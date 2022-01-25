Военный самолет США пролетел над Черным морем

Данные сервиса PlaneRadar

Над Черным морем обнаружили сигнал экспериментального самолета радиоэлектронной разведки американской армии. Об этом сообщает мониторинговый сервис PlaneRadar.

Согласно опубликованным данным, разведчик Bombardier Challenger 650 Artemis вылетел из румынского аэропорта Констанца имени Михаила Когэлничану. Самолет производит разведывательный полет вдоль Черноморского побережья.

Напомним, в конце прошлого года недалеко от Крыма заметили британский самолет. Разведывательный летательный аппарат Boeing RC-135W взлетел с авиабазы RAF в Англии.

Ранее сообщалось, что в 30 километрах от Крыма истребитель Су-30 поднялся в воздух из-за приближения к границам полуострова разведывательного самолета ВВС Великобритании.

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