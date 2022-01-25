Крымский ЦУР готов обучить студентов smm-маркетингу и таргетированной рекламе

Крымские вузы ведут социальные сети Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты крымского Центра управления регионом готовы обучить студентов онлайн-социологии, smm-маркетинг у и таргетированной рекламе. Об этом шла речь на встрече руководства ЦУР с редакторами средств массовой информации крымских вузов.

- ЦУР готов стать связующим элементом между журналистами-практиками, которые могут провести мастер-классы и обучающие семинары с молодыми творческими людьми, - заверил руководитель ЦУРа Артем Артеменко.

Представители восьми учебных заведений из Симферополя, Керчи и Ялты рассказали, что используют соцсети как эффективный канал коммуникации, инструмент привлечения студентов в общественную и учебную жизнь. Вузы активно представлены во всех социальных сетях, ведут YouTube-каналы, осваивают мессенджеры. В планах зайти на популярную среди студентов площадку Tik Tok.

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