Предприниматели отмывают после пожара сгоревший мясной корпус Центрального рынка в Керчи

Сильный пожар на рынке в Керчи произошел рано утром 24 января. Фото: МЧС РК

В Керчи предприниматели отмывают от сажи и копоти мясной корпус Центрального рынка, где накануне бушевал сильный пожар. Сам корпус временно закрыли, а торгующим здесь предложили переместиться в молочный.

- Чем быстрее отмоем, тем быстрее вернемся к работе, - рассказал один из предпринимателей КП-Крым.

Напомним, пожар на рынке в Керчи произошел в 5 утра в понедельник 24 января. Это был нерабочий день на рынке. Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание в одном из холодильников. Ущерб от пожара сейчас устанавливают.

По информации из соцсетей, служба безопасности рынка не смогла предоставить сотрудникам МЧС видео с камер видеонаблюдения. По словам предпринимателей, накануне пожара, их сняли для проведения техобслуживания.

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