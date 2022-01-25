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Общество25 января 2022 14:37

Украинец проведет 12 лет в колонии за шпионаж в Крыму

Апелляционный суд в Сочи оставил приговор от 14 октября без изменений
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Апелляционный суд в Сочи оставил без изменений приговор украинскому шпиону, вынесенный в Верховном суде Крыма 14 октября.

- Поводом к апелляционному рассмотрению явилась жалоба защитника осужденного по результатам рассмотрения которой судебная коллегия по уголовным делам приговор суда оставила без изменения, а апелляционные жалобы без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе Третьего апелляционного суда общей юрисдикции.

Напомним, что украинский гражданин, обвиненный в шпионаже, получил 12 лет колонии строгого режима.

Он действовал в составе диверсионной группы, членов которой задержали в апреле 2020 года.

Украинец занимался шпионажем, а военнослужащая вооруженных сил России передавала украинской разведке сведения, которые относятся к государственной тайне.

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