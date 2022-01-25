Депутат Госдумы оценил вероятность нападения Украины на Крым

Украинские военные активизировали деятельность возле крымской границы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Главную выгоду от конфликта на границе Крыма с Украиной получит США. Такое мнение «Крымской газете» выразил депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет.

По словам политика, желание Украины нарушить госграницу в любом случае отпадет, так как Россия готова ответить на провокации.

- Никто на Украине не пойдет на противоправные действия в отношении Крыма. Иначе это будет просто безумие для Украины, конец для нее, - отметил Михаил Шеремет.

Развязать конфликт, по словам депутата Госдумы, по большей части стремится Вашингтон, причем на территории всей Европы. Соединенным Штатам это нужно для того, чтобы отвлечь внимание от собственной тяжелой экономической ситуации.

- Общество у них разделилось по расовым принципам, по цвету кожи. Очень тяжелое состояние. Поэтому им необходимо осуществить вот такой демарш. «Таскать каштаны чужими руками» и на этом зарабатывать дивиденды, - поделился депутат.

Стоит отметить, что о провокациях со стороны Украины ранее заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов. По его словам, полуострову необходимо быть готовым к «нападкам» со стороны соседнего государства, так как украинские военные уже активизировали деятельность возле крымской границы.

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