В Керчи 101-летняя ветеран пять лет ждала переселения из аварийного дома

Пожилой женщине предоставили новую квартиру Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Керчи 101-летней женщине после вмешательства прокуратуры предоставили благоустроенную квартиру взамен ветхого жилья. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, дом признали непригодным для жизни еще пять лет назад, однако, новую квартиру ветерану Великой Отечественной войны так и не предоставили.

В крымскую прокуратуру обратилась дочь 101-летней женщины. Разобраться в ситуации ведомству поручил прокурор Крыма Олег Камшилов.

- Пожилая жительница города была поставлена на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий. Вместе с тем, органом местного самоуправления жилье ей не было предоставлено. Прокурор обратился в суд с иском о признании бездействия местной администрации незаконным, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Крыма.

По решению суда, администрацию Керчи обязали предоставить пожилой женщине жилье, пригодное для проживания - ветерана переселили в благоустроенную квартиру.

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