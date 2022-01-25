Где в Симферополе и Севастополе отключат свет 26 января 2022

Электричество исчезнет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

26 января часть Симферополя и Севастополя останется без электричества. Причина временных «отключек» - ремонтные работы.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

С 8.00 до 17.00

ул. Волочаевская, 76, 45-55 (нечет)

ул. С.Лазо, 3

ул. Полюсная, 6-36 (чет), 1-15 (нечет)

ул. Хабаровская, 2-48 (чет), 1-77 (нечет)

ул. Кечкеметская, 114

пер. Косогорный, 1-15 (нечет)

ул. Рождественская, 18-62 (чет), 19-43 (нечет)

ул. Дмитриева, 8-70 (чет), 9-59 (нечет)

ул. Маркевича, 4-38 (чет), 3-27 (нечет)

ул. Планеристов, 6-38 (чет), 5-37 (нечет)

ул. Леси Украинки, 4-102 (чет), 1-125 (нечет)

ул. Широкая, 24

ул. Харьковская, 32-44 (чет), 31-41 (нечет)

ул. Проводников, 61-104 (чет), 57-95 (нечет)

ул. Туристов, 24-56 (чет), 29-59 (нечет)

пер. Туристов, 26-70 (чет), 7-49 (нечет)

пер. Крутой, 42-66 (чет), 15-37 (нечет)

ул. Альпинистов, 24-64 (чет), 43-77 (нечет)

ул. Западная, 18-50 (чет), 17-53 (нечет)

ул. Бетховена, 58, 51-81 (нечет)

ул. Битакская, 40-50 (чет), 25

ул. Комсомольская, 2, 27-29 (нечет)

ул. Снайперов, 4-12 (чет), 1-29 (нечет)

ул. Федько, 4-6 (чет), 53

ул. Коцюбинского, 16-44 (чет), 19-53 (нечет)

ул. Солнечная, 48а-52 (чет), 47а-53а (нечет)

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