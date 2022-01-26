Погода на 26 января 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 2 градусов тепла

В Симферополе днем -1…-3° Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

26 января на Крымском полуострове сохранится холодная погода.

- В Симферополе переменная облачность. Временами снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -8…-10°, днем -1…-3°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Гололедица. Ветер восточный 5-10 м/с. Днем всего 0…-2°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, столбик термометра покажет -2…+2°, северный ветер 2-6 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории -3…+1°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Пасмурно, небольшой мокрый снег. В Керчи -3…-1°, северо-западный ветер 3-7 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии -4…-1°, северо-западный ветер 5-10 м/с. Пасмурно.

В Черноморском -3…+1°, юго-западный ветер 1-6 м/с. Пасмурно, небольшой мокрый снег.

В Джанкое -5…-3°, скорость северо-западного ветра 2-5 м/с. Пасмурно, снег.

Вода в Черном море +5…+9°.

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