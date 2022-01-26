Над Ялтой в горах выросли снежные сугробы

В Крымских горах много снега. Фото: Андрей Бачурин/VK

Крымский полуостров холода и снега взяли под неусыпный контроль. Под влияние зимы попал и Южный берег Крыма. В городе счастья Ялте столбик термометра не поднимается выше +2°, а в горах и вовсе денно и нощно держатся морозы.

- Красота на Ай-Петри, - так называется видео, которое появилось в соцсети.

Белоснежное одеяние к лицу окрестностям канатной дороги «Мисхор - Ай-Петри». Смотровую площадку освободили от снега, а подальше от популярного у туристов места намело целые сугробы.

Деревья похожи на сказочное видение. Фото: Андрей Бачурин/VK

Глядя только на фото и видео, уже начинает пробирать дрожь! Действительно на плато несусветная для южного края холодина. На Ай-Петри, как правило, температура воздуха даже жарким летом на пять-семь градусов ниже, чем внизу у Черного моря.

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