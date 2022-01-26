За неделю на дорогах Симферополя установили 63 дорожных знака

На дорогах столичного города постоянно появляются новые дорожные указатели. Фото: simadm.ru

За прошедшую неделю на дорогах Симферополя установили 63 новых дорожных знака, сообщили в пресс-службе местной администрации со ссылкой на директора МБУ «Город» Антона Гумена.

По его словам, новые указатели теперь есть на улицах Стрелкова, Туристов, Железнодорожная, Декабристов, Гражданская, Маяковского, Петровская Балка, в переулке Строителей.

- Также работники установили пешеходные ограждения на Москалева, Севастопольская, Маяковского и проспекте Победы. А на улице Лермонтова теперь появились искусственные дорожные неровности, - отметил Гумен.

Кроме того, в городе продолжают следить за сетью ливневой канализации, за прошедшую неделю ее очистили на Севастопольская, Зенитная, Гражданская, Героев Сталинграда и Ракетная.

На выполнение всех видов работ были брошены силы 22 человек, которые использовали 5 единиц спецтехники.

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