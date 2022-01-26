В «Генбанке» увеличили процентные ставки по срочному вкладу до 7,30%

В Крыму работает 62 отделения АО «Генбанк»

«Специальный сезонный вклад «Зима в шоколаде» с повышенной ставкой 6,7% для пенсионеров и тех, кто открывает его онлайн, банк запустил в декабре 2021 года. Вклад стал пользоваться повышенным спросом среди жителей Республики Крым, и Банк увеличил процентную ставку по вкладу, учитывая изменение ключевой ставки Банка России.

- Жители полуострова могут не только надежно сберечь свои деньги, но и получить дополнительный доход, - рассказала заместитель директора Департамента розничного бизнеса АО «Генбанк» Наталья Капустьян.

В «Генбанке» отметили, что ставка по вкладу сохраняется весь срок действия. Он составляет от 181 до 365 дней, минимальная сумма - 30 000 рублей. При этом, пополнять или снимать накопления нельзя. Воспользоваться предложением можно до конца февраля.

Напомним, в Крыму работает 62 отделения АО «Генбанк». Офисы расположены в 18 основных крупных городах и районных центрах Республики Крым и города Севастополя – Симферополе, Севастополе, Ялте, Керчи, Феодосии, Евпатории, Судаке, Белогорске, Алуште и других.

АО «Генбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ №2490