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Экономика26 января 2022 5:49

Крымские предприниматели получили 20 миллионов рублей на развитие соцпроектов

Представитель одного из проектов рассказал, как развивалось его предприятие
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Мастерская открылась во времена, когда швейных машинок еще не было. Фото: КИА

Мастерская открылась во времена, когда швейных машинок еще не было. Фото: КИА

В Крыму 44 предприятия, которые являются лауреатами регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект-2021», получили грант в размере 20 миллионов 200 тысяч рублей.

Как пишет КИА, одно из таких предприятий - кожгалантерейная мастерская «Anna Green». Когда предприятие только начинало свою работу, швейных машинок еще не было - сотрудники все делали вручную, используя простые иглы.

- Когда только начинали шить сумки, никаких швейных машинок не было, материалом были старые куски кожи, которые завалялись дома. Брали иглы, нитки и отшивалось, что получится, - цитирует СМИ директора мастерской Богдана Полякова.

Но результат оправдал все ожидания. Начали приходить довольные клиентки, которые возвращались не только с благодарностями, но и с желанием остаться работать на предприятии. Во время пандемии коронавируса работники тоже не остались в стороне и трудились на благо общего дела - шили защитные маски, а потом раздавали работникам бюджетных учреждений.

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