На ремонт больниц в Керчи, пострадавших при ЧС, выделено 92 миллиона рублей

Почти два миллиарда рублей предусмотрено на модернизацию учреждений здравоохранения в Керчи. Фото: mzdrav.rk.gov.ru

На модернизацию учреждений здравоохранения в Керчи на 2020-2022 года предусмотрено 1,7 миллиарда рублей, из них 92 миллиона - на восстановление после ЧС. Об этом сообщил врио министра здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский.

Так, часть этих средств предусмотрена на разработку 15 проектно-сметных документаций в ГБУЗ РК «Керченская городская больница №1 имени Н. И. Пирогова», а также на создание строительного проекта поликлиники на улице 12 Апреля.

- Продолжается капитальный ремонт на 5 объектах учреждения - это отделение урологии, рентгенодиагностический кабинет, несколько этажей кардиологического корпуса и приточно-вытяжная вентиляция здания поликлиники по улице Жени Дудник дом 1, - уточнил Скорупский.

Также в этом году больницу намерены оснастить дополнительным оборудованием. Кроме того, в рамках ликвидации последствий ЧС еще 62 миллиона рублей предусмотрено на ремонт помещений хирургии, урологии и управления.

Также внимание уделят ГБУЗ РК «Керченская городская больница №3», где к реализации предусмотрено 16 мероприятий. В рамках ликвидации последствий ЧС капитально отремонтируют один объект больницы №3 на улице Цементная слободка, 14.

Приводят в порядок и ГБУЗ РК «Керченский родильный дом», ГБУЗ РК «Керченская городская детская больница» и стационарное отделение ГБУЗ РК «Керченский психоневрологический диспансер» по улице Парковой.

По планам, все работы должны завершить в 2022 году.

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