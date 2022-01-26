На крымчанку завели уголовное дело за кражу телефона у кассира АЗС

Девушку задержали по "горячим следам"
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В магазине при АЗС в Симферополе посетительница украла у кассира корпоративный телефон, сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Девушка пришла за электронными сигаретами, и сотрудница магазина предложила ей зарегистрироваться на сайте компании, предоставив для этого рабочий смартфон. Получив гаджет, воровка какое-то время походила с ним по залу магазина и ушла, прихватив телефон с собой.
- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска «по горячим следам» установили и задержали 27-летнюю местную жительницу, - говорится в сообщении.
На девушку завели уголовное дело. Сейчас она находится под подпиской о невыезде, а в будущем ей грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что силовики задержали дебошира, разгромившего АЗС в Севастополе. Севастополец ломал рекламные вывески и разбрасывал заправочные пистолеты.
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