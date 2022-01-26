Два года колонии получил симферополец за хранение наркотиков и фальшивые деньги

Нарушитель проведет в колонии больше двух лет за хранение наркотиков и сбыт фальшивых купюр Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Симферополя приговорили к 2,6 годам колонии общего режима за фальшивые деньги и хранение наркотиков, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

В прошлом году мужчина купил в интернете фальшивую пятитысячную купюру, которой расплатился за покупки в одном из магазинов столичного города. При вынесении приговора учили и то, что у него обнаружили наркотик Мефедрон.

- Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 186 УК РФ (хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации), частью 1 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта), - говорится в сообщении.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что на крымчанку завели уголовное дело за кражу телефона у кассира АЗС. Сейчас воровка находится под подпиской о невыезде.

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