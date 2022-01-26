Эксперт КФУ: Мы будем думать, что коронавирус ослаб, но на самом деле он «выкосит» всех уязвимых

Сложно сказать, с какими новыми формами коронавируса человечество столкнется в будущем Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По прогнозам экспертов, уже к лету этого года количество переболевших коронавирусной инфекцией преодолеет отметку в 500 миллионов человек. Недавно уже добравшийся и до Крымского полуострова «омикрон» будет продолжать мутировать, но сказать наверняка, станет вирус опаснее или ослабнет, сейчас сложно.

- Конечно, недооценивать противника нельзя никогда. Учитывая, как себя сегодня проявляет омикрон, думаю, он не представляет большой опасности для каждого отдельного человека. Однако он несет большую угрозу для здравохранения и может привести к его коллапсу из-за высокой заразности данного подтипа, - рассказал д.б.н., заведующий кафедрой молекулярной генетики и биотехнологий КФУ Владимир Оберемок.

До «омикрона» по миру «гулял» индийский подтип ковида, который, по мнению ученого, был опаснее. Если вспомнить, то он появился в Индии осенью 2020 года и позже получил от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) название «Дельта».

В основном все прогнозы в России делаются на основе данных тех стран, где большая часть населения прошла иммунизацию. Однако наверняка можно сказать одно - «омикрон», который сейчас у всех на слуху, не является «суперковарным» штаммом. Однако он продолжит эволюционировать, и о подтипах, с которыми человечество столкнется в ближайшем будущем, судить пока рано.

- По статистике новый подтип возникает каждые 60 миллионов человек, и они продолжат появляться и дальше. Другое дело, что мировое сообщество перестанет замечать коронавирус, - добавил ученый.

Вне зависимости от того, будут новые подтипы более или менее опасными, со временем вирус адаптируется к человеческой популяции. У людей есть преимущество - вирусу не выгодно убивать своего хозяина, поэтому жить продолжат лишь умеренно опасные подтипы. Увидеть подобные изменения можно будет в пределах поколения - инфекция «выкосит» слишком чувствительных, и люди со временем перестанут придавать значение высокой смертности.

- Мы будем думать, что коронавирус ослаб, но на самом деле вирус «выкосит» всех, кто был слишком чувствительным к нему. Это тоже имеет место быть, – подчеркнул Владимир Оберемок.

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