В ДТП под Симферополем пострадала девушка-водитель, врезавшаяся в грузовик

Произошло столкновение легкового автомобиля «Таврия Славута» и грузового автомобиля «КАМАЗ». Фото: mchs.rk.gov.ru

Утром 25 января под Симферополем произошло серьезное ДТП - из-за гололеда занесло легковой автомобиль, в результате чего водитель врезалась в фуру. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

- По прибытии к месту спасатели определили, что водитель легкового автомобиля не справилась с управлением, в результате чего произошло столкновение легкового автомобиля «Таврия Славута» и грузового автомобиля «КАМАЗ», - говорится в сообщении.

Спасатели передали пострадавшую докторам скорой помощи, девушку доставили в ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи №6».

Ранее сообщалось, что два человека пострадали в лобовом ДТП под Красноперекопском 24 января. Один из водителей превысил скорость и вылетел на встречку.

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