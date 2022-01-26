В Керчи водитель выгнал школьника из автобуса из-за 17 рублей

Прокуратура Крыма проверит информацию о нарушении прав ребенка, которого высадили из автобуса в Керчи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура проверит информацию в СМИ о водителе в Керчи, который выгнал из автобуса № 5 школьника из-за 17 рублей, сообщили в пресс-службе правоохранительного органа. Ребенок оказался выставленным из салона в мороз на улицу, потому что не смог оплатить проезд.

- Прокуратура Республики Крым организовала проверку сведений, размещенных в одном из средств массовой информации, о нарушении прав школьника, которого высадили из автобуса № 5, следовавшего по маршруту «поселок Аршинцево - Автовокзал», - говорится в сообщении.

Напомним, в прошлом году Госдума приняла законопроект, который запрещает принудительно высаживать из общественного транспорта пассажиров до 16 лет, не оплативших проезд. За это водитель может быть оштрафован на 5 тысяч рублей, а для ИП на 20-30 тысяч рублей.

Ранее подобный инцидент произошел под Симферополем, где водитель автобуса выгнал ребенка-льготника на улицу из-за 15 рублей. Заплаканный мальчик был вынужден пересесть на другой троллейбус.

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