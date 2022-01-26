Под Алуштой «скорую» с пациентом пришлось эвакуировать из-за гололеда

В машине находились медики и пациент, которому требовалась госпитализация Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спасатели эвакуировали автомобиль скорой помощи, застрявший в селе Лучистое под Алуштой. Как сообщили в пресс-службе крымского МЧС, машина медиков не смогла продолжать движение на обледенелой дороге.

- Поступило сообщение, что в автомобиле находятся водитель, медработники и пациент, которому необходима госпитализация. Необходима помощь спасателей.

На место выехала бригада спасателей на автомобиле повышенной проходимости. Как уточнили в пресс-службе МЧС по Республике Крым, автомобиль медиков был эвакуирован на дорогу с твердым покрытием. В операции участвовали пять спасателей.

Напомним, ранее на автомобильной дороге Ай-Петри - Соколиное из-за снегопада застряли 150 автомобилей. В ликвидации последствий снежной бури также участвовали сотрудники МЧС.

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