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Экономика26 января 2022 10:13

Крым получит больше 30 миллионов рублей на лекарства от коронавируса

Деньги выделяет правительство РФ
Анна КИРИЕНКО
Анна КИРИЕНКО
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Медикаменты выдает лечащий врач

Медикаменты выдает лечащий врач

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Крым получит больше 30 миллионов рублей на лекарства для лечения от коронавируса больных на дому. Деньги поступят из резервного фонда правительства РФ, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Дополнительно выделено из резервного фонда правительства РФ более 32,1 миллионов рублей на лекарства для больных с коронавирусной инфекцией, - отметил он и напомнил, что необходимые препараты для амбулаторного лечения выдаются бесплатно по рецепту врача.

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