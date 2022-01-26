В Севастополе установят 20 новых светофоров

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

В Севастополе в 2022 году установят два десятка новых светофоров. Как сообщили в пресс-службе правительства, модернизация запланирована в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Так, новые светофоры установят на перекрестках улиц Розы Люксембург - Героев Севастополя, Шабалина - Токарева, Борисова - Героев Бреста, а также Колобова - Столетовский проспект.

- Светофорные объекты подключат к дорожным контроллерам «Сигнал», с помощью которых можно будет осуществлять оперативное управление светофорами. Это поможет устранить или значительно уменьшить до 70% заторов, образующихся в Севастополе, - уточнили в пресс-службе правительства города.

Кроме того, дорожные службы получат возможность оперативного мониторинга и управления ситуацией на любом участке дороги, где есть светофоры. Таким образом, в случае перекрытий из-за ремонтных работ, дорожная ситуация в Севастополе ухудшаться не будет.

Также появится возможность оперативного мониторинга и управления ситуацией на любом участке дороги, где есть светофоры. Это позволит в случае ограничений, таких как дорожные стройки или плановые перекрытия, не допустить ухудшения дорожной ситуации.

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