В Крыму и Севастополе 26 января 2022 выявлено 620 случаев заражения коронавирусом

Распространение вируса растет Фото: Мария ЛЕНЦ

В Крыму и Севастополе регистрируется рост выявленных случаев коронавирусной инфекции за сутки. На полуострове зафиксировали уже 43 случая заражения новым омикрон-штаммом Covid-19.

Данные Минздрава РК по заболеваемости COVID-19

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

За последние сутки в Крыму зарегистрировали 330 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит Минздрав РК. Всего с начала пандемии выявлено 130 778 положительных на Covid-19.

- За истекшие сутки госпитализировано 83 пациента, за все время на стационарном лечении находились 51 228 человек, - говорится в сообщении.

Количество выздоровевших за сутки составляет 291 человека, выздоровевших за весь период - 121 826. Умерли 11 пациентов, завесь период наблюдения - 4675.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В регионе за сутки выявили 290 новых случаев заболевания Covid-19. Всего с начала пандемии зарегистрировано 55 705 положительных проб на коронавирус.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в Севастополе выписаны с выздоровлением 53 человека, с начала пандемии - 51 478 пациентов.

Кроме того, за последние сутки от ковида скончались 6 человек, 1 946 - с начала пандемии.

За последние сутки в ковидные стационары госпитализировали 52 человека. В больницах проходят лечение 433 пациента.

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