Крым в 2022 году получит 31,2 миллиона рублей на зарплату врачей и среднего медперсонала

По планам, в 2022 году по всей стране количество медицинских специалистов увеличится Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Крым в 2022 году получит 31,2 миллиона рублей на зарплату врачей и среднего медицинского персонала. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Такое решение было принято исходя из прогноза годового прироста численности медработников. В этом году ожидается рост количества специалистов по всей стране - около 11 тысяч врачей и свыше 13,5 тысячи средних медицинских работников. Всего в регионы России на эти цели направят 17,3 миллиарда рублей. Средства распределят между бюджетами территориальных фондов ОМС.

- Пандемия еще раз доказала, что труд врачей и медсестер - один из самых значимых. И мы благодарны за все, что они делают для сохранения здоровья и спасения наших граждан, - отметил Михаил Мишустин на заседании Правительства 21 января.

Глава кабмина обратился ко региональным властям с просьбой следить за тем, что выплаты не задерживались.

Ранее сообщалось, что крымские предприниматели получили 20 миллионов рублей на развитие соцпроектов. Представитель одного из проектов рассказал, как развивалось его предприятие.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50