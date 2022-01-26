Благоустройство дворов и скверов Симферополя обойдется в 250 миллионов

Завершить работы планируется в июле
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
На благоустройство придомовых и общественных территорий в этом году будет выделено 250 миллионов рублей. Об этом заявил временно исполняющий обязанности мэра Симферополя Максим Балахонов.
Проект по модернизации территорий разрабатывался с учетом пожеланий жителей. Всего на эту сумму будет отремонтировано 18 дворов и пять скверов.
- Будет произведена замена асфальтобетонного покрытия, установлено освещение, малые архитектурные формы, видеонаблюдение и проведено озеленение, - отметил Максим Балахонов.
Так, в рамках работ сквер по улице Данилова, сквер Дыбенко, сквер у доски почета Киевского районного исполкомитета, сквер 50-летия СССР, а также бульвар Франко от улицы Куйбышева до улицы Менделеева.
Завершить работы планируется летом текущего года
Напомним, благоустройство этих территорий было перенесено на 2022 год. О том, какие территории планировалось модернизировать, сообщалось в конце прошлого года. Деньги на эти цели будут выделены по соглашению с правительством Москвы.
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