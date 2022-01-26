Благоустройство дворов и скверов Симферополя обойдется в 250 миллионов

Завершить работы планируется в июле Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На благоустройство придомовых и общественных территорий в этом году будет выделено 250 миллионов рублей. Об этом заявил временно исполняющий обязанности мэра Симферополя Максим Балахонов.

Проект по модернизации территорий разрабатывался с учетом пожеланий жителей. Всего на эту сумму будет отремонтировано 18 дворов и пять скверов.

- Будет произведена замена асфальтобетонного покрытия, установлено освещение, малые архитектурные формы, видеонаблюдение и проведено озеленение, - отметил Максим Балахонов.

Так, в рамках работ сквер по улице Данилова, сквер Дыбенко, сквер у доски почета Киевского районного исполкомитета, сквер 50-летия СССР, а также бульвар Франко от улицы Куйбышева до улицы Менделеева.

Завершить работы планируется летом текущего года

Напомним, благоустройство этих территорий было перенесено на 2022 год. О том, какие территории планировалось модернизировать, сообщалось в конце прошлого года. Деньги на эти цели будут выделены по соглашению с правительством Москвы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50