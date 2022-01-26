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Общество26 января 2022 11:28

В Крыму вернут льготный проезд пенсионерам

Люди вынуждены ездить в больницы и поликлиники
Анна КИРИЕНКО
Анна КИРИЕНКО
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Пенсионерам вернут льготы на проезд в общественном транспорте

Пенсионерам вернут льготы на проезд в общественном транспорте

Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Крыму вернут льготный проезд для граждан в возрасте 60+.Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Принято решение ограничения по льготному проезду для 60+ отменить, - подчеркнул он. - Ограничения по льготному проезду все снимаем, все льготники как ездили так и ездят. Указ сегодня подпишу, с пятницы будет действовать.

По словам главы региона, пенсионеры вынуждены ездить на прием в поликлинику и больницу, и без льготы на проезд будут посещать врачей реже, чем необходимо.

Напомним, с 24 января в Крыму ограничили перемещение граждан в возрасте 60+ и обязали перевести на дистанционный режим работы 50% работников в организациях и предприятиях. Этой мерой руководство региона отреагировало на рост заболеваний коронавирусом, число которых уже перевалило за три сотни.

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