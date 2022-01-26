Крымские музеи обжаловали решение Верховного суда Нидерландов о передаче «скифского золота» Украине

В конце прошлого года Апелляционный суд Амстердама объявил о передаче ценных экспонатов Украине. Фото: Центральный музей Тавриды

Музеи Крыма, как и планировалось, направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине. Об этом сообщил председатель Госсовета РК Владимир Константинов.

- Будем добиваться справедливости. Пока - в европейских судах, на объективность которых особых надежд нет. Тем не менее, амстердамским судьям хорошо бы вспомнить о словах Бисмарка насчет того, как следует вести дело с русскими и что они (то есть мы) всегда придут за своим. У нас есть разные способы восстановления справедливости. Хорошо бы амстердамцам об этом не забывать, - сообщил Константинов.

Напомним, 26 октября 2021 года Апелляционный суд Амстердама объявил о передаче ценных экспонатов Украине. По словам председателя Госсовета, к такому решению в Крыму отнеслись как к «акту международного разбоя» против музеев и исторического наследия полуострова. Крымские власти ранее неоднократно заявляли, что будут бороться за возвращение «скифского золота» всеми доступными правовыми способами.

Коллекция из 2111 экспонатов была собрана в четырех крымских музеях. Она была представлена на выставке в Амстердаме в 2014 году, когда Крым получил российский статус. После выставки Украина заявила о своем намерении вернуть коллекцию в Киев, после чего начались судебные разбирательства.

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