Аксенов: надеюсь, что Керчь утонула в последний раз

Июньское наводнение в Керчи. Фото: Юлия МАРКИНА

Глава Крыма Сергей Аксенов, который находится с рабочим визитом в Керчи, высказал надежду, что в городе не повторится ситуация минувшего лета, когда после сильных дождей часть Керчи оказалась затопленной. По его словам, работа про прочистке ливневок должна проводиться регулярно.

- У нас подобных случаев быть не должно. Надеемся, что Керчь утонула в последний раз. Причин для этого нет, если все работы выполнены, и все пруды и ливневки прочищены. Это регулярная физическая работа. Ливневка может периодически забиваться, туда могут и мусор выгружать. Просматривайте! Хочу верить, что Керчь утонула в последний раз,- сказал Аксенов на совещании в Керчи.

По информации главы администрации Керчи Святослава Брусакова, после летнего потопа в городе укрепили Бондаренковский ставок и дамбу, которая не выдержала потока воды в результате обильных осадков, а также прочистили 90% «стратегических» ливневок и русла четырех рек.

Совещание по проблемным вопросам Керчи глава Крыма провел по итогам министерских проверок округа. В течение недели жилые дома и кварталы города посетили представители министерств и ведомств .

Напомним, летом 2021 года Керчь дважды пострадала от наводнения. Результатом выпадения двух месячных норм осадков и выхода рек из берегов в июне часть города оказалась затопленной. В воде оказались больница, жилые дома, магазины, Центральный рынок, а также сотни автомобилей. Спустя два месяца, в августе, ситуация повторилась и была признана ЧС регионального уровня.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50